تركي آل الشيخ يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية: الموهبة والمهارة عنوان البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو ترويجي جديد لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الموهبة والمهارة عنوان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، شوف أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم وهم يتنافسون على لقب البطولة".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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