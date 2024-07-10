فن ومشاهير

من داخل الطائرة.. أحمد سعد في طريقه إلى الساحل لإحياء حفله الغنائي الجمعة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له من داخل الطائرة، أثناء رحلة العودة من فرنسا إلى الساحل.

ونشر "أحمد سعد" مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من كان فرنسا إلى الساحل الشمالي.. لإحياء حفل جديد يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو".

أحيا أحمد سعد الشهر الماضي حفلًا غنائيًا في المغرب، ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقي في الرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية.

ومن المقرر أن يسافر سعد إلى أسبانيا، لإحياء حفل آخر يوم 27 يوليو الجاري، في ماربيا أرينا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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