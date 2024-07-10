بالفيديو.. بسمة بوسيل تطرح أغنيتها الجديدة "جراچ عمومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، ومنصات الاستماع الموسيقي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير انتاج أشرف سالم.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح

أنا كل من هب ودب شبعني جراح

قلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح

وعادت بسمة بوسيل للغناء مرة أخرى، من خلال غنائها تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي شارك في دراما رمضان 2024، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.,

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