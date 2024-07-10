قناة "المتحدة U LIVE" تبث تغطية حية على مدار الساعة لفعاليات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التردد 11785 رأسي، ليكون هو تردد قناة "المتحدة U LIVE" وهي أحدث قنواتها التي تطلها بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".

وانطلقت القناة اليوم الأربعاء بعنوان قناة U LIVE على نايل سات وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء على الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.



جدير بالذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية يقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

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