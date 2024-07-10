نرمين الفقي توجه رسالة لجمهور جدة بعد انتهاء عرض "ميوزيكال سكوول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نرمين الفقي، رسالة لجمهور جدة بالمملكة العربية السعودية عقب انتهاء عرض مسرحية "ميوزيكال سكوول".

ونشرت نرمين، صورة لها من أمام المسرح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد الانتهاء من عرض مسرحية ميوزيكال سكول في موسم جدة، أشكركم على حسن الاستقبال والتقدير، وأشكر كل فريق العمل المحترم.. بحبكم من قلبي".

تدور أحداث مسرحية "ميوزيكال سكوول" في إطار اجتماعي كوميدي، حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة ثم يواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

المسرحية من بطولة محمد هنيدي ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمد ثروت ومحمود حافظ ويوسف وائل نور، وعدد من الفنانين.

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