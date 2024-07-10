نادين الراسي ترفض مليون دولار لتقديم دور زوجة شاه إيران

القاهرة- الخليج 365
قالت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إنها رفضت تقاضي مليون دولار مقابل تقديم شخصية زوجة شاه إيران في عمل فني، لأنهم أرادوا حلق الجزء الأمامي من شعرها.
سبب رفض نادين الراسي مليون دولار لتقديم دور زوجة شاه إيران
أضافت الفنانة نادين الراسي خلال تصريحات تلفزيونية، أنها ليست ضد الأعمال التركية المعرَّبة لكنها أيضا ليست معها، وأنها تريد تعزيز الثقافة، وأن يعرض عليها نص لشخصية هامة على سبيل المثال وتشعر بأنها قادرة على تبنّيها وتقديمها بشكل أفضل.
أوضحت أنه عرض عليها مليون دولار لتقديم دور زوجة شاه إيران لكنها رفضت لأنه يجب أن تحلق الجزء الأمامي من مش شعرها لافتة إلى أن تعريب الأعمال ما هي إلا لكسب الأموال، كما أنها يمكن أن تضحي بحلق شعرها لأجل بلدها.
آخر أعمال نادين الراسي
يذكر أن الفنانة نادين الراسي شاركت في مسلسل «بيروت 303» مع نخبة من النجوم، وأبرزهم الفنان عابد فهد، والفنانة سلافة معمار، وجيري غزال ومعتصم النهار، وغيرهم.
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