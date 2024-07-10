أحمد عز ويسرا يُدافعان عن دعم المملكة العربية السعودية للفن

تبنى النجوم أحمد عز ويسرا وسيد رجب، الدفاع عن دعم المملكة العربية السعودية للفن المصري ونجومه، بعد موجة من الانتقادات التي طالت الفنانين بسبب توجههم إلى المشاركة في السوق الخليجي.

أحمد عز: فيلمنا العربي

أكد الفنان أحمد عز أن الفيلم المصري دائماً ما يُطلق عليه "الفيلم العربي"، إذ إن صناع الفن المصري منذ بداياته في أوائل القرن الماضي، حريصون على تصدير الفن لمختلف الدول العربية، بعيداً عن الجنسيات أو اختلاف اللهجات.

وقال أحمد عز: "فيلمنا المصري دائماً ما نقول عنه الفيلم العربي، ونسعى لتصدير أفلامنا للدول العربية كلها، لأن كلما أصبحت نسبة مشاهدة الفنان أعلى، كلما زادت سعادته".

من ناحيته قال الفنان سيد رجب في تصريح مصور على هامش المؤتمر الصحفي لمسريحة ملك والشاطر المعروضة في الرياض: "نحن لا نصنع الفن بمفردنا، ولا المملكة تصنع فناً بمفردها، نحن نتشارك الصناعة لنرتقي بالفن سواءً بالسينما والمسرح" موجهاً الشكر لرعاية المملكة العربية السعودية ودعم الفن.

يسرا: السعودية تدعم الفن منذ سنوات

النجمة يسرا من ناحيتها، كشفت حقيقة دخول المملكة العربية السعودية حديثاً لدعم الفن المصري، نافية هذا الأمر حيث أكدت أن المملكة لها باع طويل منذ السبعينيات تقريباً في دعم صناعة الأفلام المصرية، من خلال تصدير هذه الأفلام وقتها على شكل شرائط فيديو وخلافه.

وقالت يسرا: "من يوم ما بدأنا فن والسعودية تدعم الفن، لم يكن بإمكاننا صناعة فيلم بدون ما نبيعه فيديو للسعودية، ما كانوا يصنعونه هو ما كان يدفعنا للاستمرار، هذا الكلام في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات".

أضافت يسرا: "السعودية فتحت لكل المجالات ولكل الناس في المنطقة العربية وغير العربية فرص كثيرة جدا فأنت اليوم تمتلك مساحة كبيرة جدا لتقديم الفن الذي كنت تتمنى تقديمه، حتى للناس الجديدة التي تتمنى فرصة السعودية فتحت لها فرصة".

أفلام ومسرحيات برعاية المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، دعمها الكامل للفن، وتبنت السعودية إنتاج مجموعة من أضخم الأعمال الفنية على الساحة، بمشاركة أبرز النجوم في مصر والعالم العربي، لتوجه طاقتها نحو دعم المبدعين في شتى المجالات، وخاصة الفنون.

من ناحيته، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الدعم والرعاية التي يقدمها صندوق بيج تايم وهيئة الترفيه لإنتاج عدد من الأفلام والمسلسلات الضخمة بهدف الوصول إلى العالمية.

تفاصيل التعاون السعودي المصري في إنتاج الأفلام

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تعاون كبير بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لإنتاج العديد من الأفلام المصرية، السعودية، العربية، والعالمية. وأوضح أن فيلم "ولاد رزق 3" يعد منافساً قوياً يسعى لتجاوزه في الإنتاجات القادمة.

ذكر تركي آل الشيخ أن الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدأوا بالفعل في تجهيز فيلم غنائي مشترك، مؤكداً أن هناك العديد من الأعمال الفنية القادمة، من بينها:

فيلم "الست": سيرة ذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، إخراج مروان حامد، بطولة منى زكي.

فيلم "الفيل الأزرق 3": بطولة كريم عبد العزيز، إخراج مروان حامد، وهناك مفاوضات لإنتاج جزء رابع.

فيلم "المشروع": بطولة كريم عبد العزيز، إخراج بيتر ميمي.

فيلم "النونو": بطولة أحمد حلمي، مع تحضير لأربعة أفلام أخرى معه.

فيلم "الشايب": بطولة آسر ياسين، مستوحى من شخصية في "أولاد رزق 3".

فيلم "الدراويش": بطولة عمرو يوسف.

فيلم "رومل": بطولة أكرم حسني.

فيلم "سيكو": بطولة طه الدسوقي وعصام عمر.

فيلم "إسترليني": بطولة محمد هنيدي.

فيلم "ديربي الموت": بطولة يوسف الشريف.

فيلم "أحمد وأحمد": بطولة أحمد فهمي وأحمد السقا.

فيلم "البحث عن فضيحة": نسخة جديدة من الفيلم المصري القديم، بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، إخراج رامي إمام.

فيلم "شمس الزناتي": نسخة جديدة من الفيلم القديم، بطولة محمد إمام.

فيلم "تافه جداً": بطولة شيكو.

قد يهمك أيضــــاً: