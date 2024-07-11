منة فضالي تنشر صورا جديدة من أحدث ظهور لها في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية بـ مدينة أسطنبول بتركيا.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة ارتدت خلالها فستان باللون اللبني.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: شكلك جميل جدا وراقي جدا"، "اجمل منه بحبك أوي"، "وحش الكون"، قمر وكاريزما".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضًا:

بـ الصور.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "سيما ماجي"

بالصور.. نور النبوي يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال "الحريفة" ويتلقى التهاني من زملائه