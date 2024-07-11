هبة نور.. تفاصيل مقطع الفيديو الفاضح وتعليقها عليه

ياسر رشاد - القاهرة - يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة السورية هبة نور التي اشتهرت بدورها "جومانا" في فيلم عندليب الدقي بجانب الكوميديان محمد هنيدي، واعتادت هبة أن يتصدر اسمها مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب عدة وأبرزها جرئتها.

فتصدر اسمها مؤشر البحث العالمي جوجل وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي قبل ما يقرب من شهر بسبب مقطع فيديو فاضح نشرته عن طريق الخطأ كما أُذيع حينها ويظهر الفيديو تواجدها مع شاب داخل سيارة، يبدو من اللقطات أنه حبيبها، حيث ظهر الشاب في لقطات خادشة للحياء .

وتسبب هذا الفيديو في ضجة واسعة ،هو ما جعل هبة تخرج عن صمتها ، وتنفي صحة الفيديو جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه "مفبرك" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد محامي الفنانة السورية هبة نور، أشرف الموسوي، في بيان رسمي، أن الفيديو المتداول تم تعديله باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأضاف أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بإنتاج ونشر هذا الفيديو، بما في ذلك ملاحقتهم بتهم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، مشيرًا إلى أن عقوبة مثل هذا العمل يمكن أن تصل إلى 3 سنوات من السجن.

من هي هبة نور

فنانة سورية ولدت في 11 يوليو 1987 ، وبدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء وممثلة في إعلانات، حتى حظيت بفرصة للمشاركة في عدد من المسلسلات والأفلام مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور الذي طلب منها المشاركة في مسلسلي المحروس ومسلسل سقف العالم ومن ثم السهرة التلفزيونية دموع مرام وجميعهم إنتاج العام 2006.

وفي عام 2007 شاركت بأول تجاربها السينمائية في مصر من خلال فيلم عندليب الدقي مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، توالت أعمالها في التلفزيون والسينما وقدمت العديد من الأدوار إن كانت ثانوية أو رئيسية في التلفزيون ولها مشاركت عدة خارج بلدها سوريا في عام 2015 غابت الفنانة عن موسم الدراما، معتذرة عن أغلب الأعمال التي كانت تعرض عليها دون تبرير السبب، إشاعات كثيرة تداولت عن وضعها وكانت أكثر الإشاعات المتداولة بأنها اعتزلت رسمياً، وإعلنت زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، واستقرارها بشكل نهائي في دبي لكنها لم توضح حقيقة الأمر، ومن ثم أعلنت طلاقها بعد ثلاث سنوات من الارتباط.