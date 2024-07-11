بالصور.. سارة عبد الرحمن تقضي عطلتها الصيفية في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، على قضاء عطلتها الصيفية في باريس، لتعود بعدها للاستقرار على تجربتها الدرامية القادمة.

وشاركت "سارة" مؤخرا في فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" مع النجم محمد هنيدي، وعرض بدور السينمات عام 2022.

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سلسال الدم" و "نصيبي وقسمتك 3" و "مكتوب عليا"، ومن أعمالها السينمائية "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي و "تصبح على خير" مع النجم تامر حسني.

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