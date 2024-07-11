شقيق شيرين عبد الوهاب يشعل فتيل الأزمة برسالة ساخرة| ما الحكاية؟

ياسر رشاد - القاهرة - أثار محمد شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً بعدما نشر منشورا له، مؤكداً من خلاله عودة شقيقته إلى منزل أسرتها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

شقيق شيرين عبد الوهاب

نشر محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، منشوره عبر فيسبوك، قائلاً: "نأبك جيه على شونة يا "سبوبة" .. و روحت بردو على بيتنا".

من ناحية أخرى، اشتعلت التطورات مؤخراً، في أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، حيث انتهى الأمر بينهما بتحرير محضر بالتعدي عليها بالضرب داخل شقة تستخدم كاستوديو بمنطقة التجمع الأول، كما كشف المستشار القانوني ياسر قنطوس، المحامي الخاص والمتحدث الرسمي باسم شيرين، أنه لا يوجد أي تنازل عن المحضر الذي حررته شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



أنطلقت الأحداث بين شيرين عبد الوهاب حسام حبيب عندما حررت الأولى محضرا تتهم طليقها بالتعدي عليها وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع الأول، نتيجة لهذا الاعتداء، تعرضت شيرين لكدمات متفرقة في جسدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



قال ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي باسمها، إن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث في المحضر الذي حررته شيرين ضد حسام حبيب.

وأكد ياسر قنطوش أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل النيابة العامة بالقاهرة للتأكد من صحة الاتهامات المقدمة.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



ومن جانبها اصطحبت جهات التحقيق المطرب حسام حبيب لمعاينة الاستوديو محل الواقعة واتهام شيرين عبد الوهاب له بتكسيره، الأمر الذي أسفر عن إصابتها.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في اتهام شيرين عبد الوهاب له بالاعتداء عليها وواجهته بالتهم الموجهة إليه، وغادر مقر جهات التحقيق بعد الإدلاء بأقواله، كما قررت جهات التحقيق استدعاء شيرين عبد الوهاب للاستماع إلى أقوالها في اتهامها لطليقها بضربها والاعتداء عليها وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

وتواصل جهات التحقيق في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وتُجرى في الوقت الحالي معاينة لمسرح الواقعة، وهو ستوديو موجود في منطقة بالتجمع الخامس.

شقيق شيرين عبد الوهاب



كما انتشرت تسجيلات صوتية للفنان حسام حبيب وفي منتصف الشهر الماضي، تحتوي على أسرار شخصية وعائلية للفنانة شيرين عبد الوهاب.

نفى حسام حبيب مسئوليته عن تسريب هذه التسجيلات، مؤكدًا أنها سرقت من هاتفه الشخصي وأنه سيقاضي المسئولين عن هذا الفعل.

شقيق شيرين عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر عن استيائه من الوضع الحالي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلاً: "استغفر الله العظيم وأتوب إليه"، حيث جاء هذا التعليق بعد أن تم تسريب تسجيلات صوتية تتعلق بالأمور العائلية لشيرين وشقيقها.



وأعلن محمد عبد الوهاب أنه سيلجأ للقضاء لمواجهة التسريبات المتداولة على مواقع التواصل، والتي وصفها بأنها أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة عائلته.