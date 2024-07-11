طليق المطربة بوسي يتعرض لحادث مروع بسيارته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض رجل الأعمال هشام ربيع طليق الفنانة بوسي، لحادث سير مروع.

ونشر هشام ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة لسيارته وهي محطمة من الأمام، بعد الحادث الذي تعرض له، معلقًا: "قدر الله وماشاء فعل ،الحمدلله".

وانهالت تعليقات جمهور السوشيال، عقب وقوع الحادث، وجاءت كالتالي: "ألف سلامه عليك"، "فداك الدنيا كلها الله اكبر عليك يا حبيبي ربنا يحميك"، "ربنا يعوضك خير يارب"، "فداك الدنيا بحالها المهم أنت كويس"، "لا حول الله قدر الله وماشاء فعل".

وأعلن هشام ربيع انفصاله رسميًا عن بوسي في نوفمبر عام 2024، بعد زواج عام واحد فقط، وذلك بعدما تم حبسه بسببها لمدة 4 شهور.

تحدثت الفنانة بوسي خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، في رمضان 2024، عن كواليس زواجها من هشام ربيع، مؤكدة أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، ودخل السجن لحمايتها عصابة طليقها وأخواته والمحامي ابن عم طليقها.