شكرا لقرائتكم خبر عن سالب واحد ينهي عروضه على المسرح الفلكي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم العرض المسرحي سالب واحد عروضه على المسرح الفلكي غداً الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من تأليف محمد عادل وأشعار وإخراج عبد الله صابر وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، تصميم استعراضات مى رزيق، وبطولة حسام حافظ، يارا المليجى، وعبد الرحمن محسن، و سالى سعيد، ومصطفى رشدى، وأحمد عباس.

تدور أحداث العرض المسرحى عن كيفية التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقة و الاحتياجات الخاصة من خلال الأسرة والمجتمع و يوجه رسالة خاصة بأن هذا الطفل يشعر و يتفهم ما حوله من مشاعر سلبية وإيجابية ينقلها الأبوان لهذا الطفل، و أن فكرة الإعاقة ممتدة من نظرة الأبوين لهذا الطفل الذى يحتاج إلى معاملة خاصة ونظرة مختلفة بأنه حالة من حالات التحدى والتعزيز الإيجابى لقوة الدفع و التغلب عليها بتعزيز مشاعر الحب الحقيقى والاهتمام الزائد لكونه إنسان سواء كان طبيعياً أو مختلفا.تدور أحداث العرض المسرحى عن كيفية التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقة و الاحتياجات الخاصة من خلال الأسرة والمجتمع و يوجه رسالة خاصة بأن هذا الطفل يشعر و يتفهم ما حوله من مشاعر سلبية وإيجابية ينقلها الأبوان لهذا الطفل، و أن فكرة الإعاقة ممتدة من نظرة الأبوين لهذا الطفل الذى يحتاج إلى معاملة خاصة ونظرة مختلفة بأنه حالة من حالات التحدى والتعزيز الإيجابى لقوة الدفع و التغلب عليها بتعزيز مشاعر الحب الحقيقى والاهتمام الزائد لكونه إنسان سواء كان طبيعياً أو مختلفا.

"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية التى شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية وحصل على 25 جائزة متنوعة، وكان من العروض التى شاركت فى الدورة الـ ١٤ للمهرجان القومى للمسرح المصرى، و شارك فى الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بمدينة الإسكندرية وحصل على ٦ جوائز .