شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تطرح أحدث أغانيها "بتقنية ال AI.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منذ قليل المطربة مروة نصر احدث أغانيها بعنوان "بقيت جبروت"على جميع المنصات المختلفة، والتى جاءت بتقنية الـ ai الحديثة.

"بقيت جبروت" من كلمات أحمد راشد و ألحان سامر ابوطالب ومونتاج محمود صبري، وقد ظهر الفيديو بطريقه مبهرة في صورة قصة مصوره مستخدمين تقنية ال" Ai" الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه الاغنيه تمهيدا لطرح ألبوم "حلوه السهرة" الذي من المقرر طرحه خلال صيف ٢٠٢٤ والذي يشارك به عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي كما تستعد أيضا لاحياء العديد من الحفلات الغنائية التي تشارك بها ضمن موسم صيف ٢٠٢٤.