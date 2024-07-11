شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المتحدة لايف U LIVE تعرض أقوى فعاليات مهرجان العلمين على مدار أكثر من 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".

هذا وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفعاليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.