شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من قلب الساحل الشمالي.. إطلاق قناة U LIVE لعرض فعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

مباشرة من قلب الساحل الشمالي، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة المتحدة لايف U LIVE ، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".

هذا وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.