شكرا لقرائتكم خبر عن تقى حسام تبدأ تصوير مسلسل وتر حساس وتجسد دور فتاة من طبقة فقيرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة الشابة تقى حسام تصوير مشاهدها في مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وإخراج وائل فرج، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فرح من طبقة فقيرة وتعمل في كافتيريا أحد النوادي وتدخل في علاقة مع أحمد جمال سعيد الذى يعمل مدرب فى هذا النادي، وتكشف الحلقات تطورات العلاقة بينهما.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى على قنوات المتحدة.

وشارت تقى حسام دراما رمضان الماضى خلال مسلسلين من نوعية الـ 15 حلقة الأول هو "فراولة" بطولة نيللى كريم، صدقى صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، تونى ماهر وجيلان علاء وإخراج محمد على، والثانى هو "بقينا اتين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد ويوسف عثمان وميمى جمال وطارق عبد العزيز وإخراج طارق رفعت.

وسبق وشاركت تقى قبل شهر رمضان الماضى فى مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.