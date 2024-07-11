شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية ونجله محمد يجتمعان في حفل غنائي بشبين الكوم.. 20 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

يحيي نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية حفل غنائي في شبين الكوم يوم 20 شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدمان عددا كبيرا من الأغنيات

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.