شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى "كل وعد" لابنته فى حفل تخرجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم اللبنانى وائل جسار على غناء "كل وعد" لابنته، وذلك بمناسبة تخرجها، وقدم جسار الأغنية برفقة ابنته وهى تحتفل بتخرجها وترتدى ملابس الحفل وسط زميلاتها.

وفى سياق مختلف يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلا غنائيا، فى لبنان يوم 19 يوليو الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم النجم اللبنانى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية فى موسم الصيف.

وطرح وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد بيحبنى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضاً أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها وائل على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.



وائل جسار يغني لابنته فى حفل تخرجها (1)



وائل جسار يغني لابنته فى حفل تخرجها (2)



وائل جسار يغني لابنته فى حفل تخرجها (3)