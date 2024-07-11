شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي "بأم عيني 1948" للفنان غنام غنام يعرض 4 ليال فى عمّان والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الفنان الفلسطيني غنام غنام عرضه المسرحي "بأم عيني 1948" لمدة أربع ليالي في عمّان خلال شهر يوليو الحالي، حيث سيقدم يوم الخميس الموافق 25 يوليو في جبل اللوبيدة، ويوم السبت الموافق 27 يوليو في جبل النزهة، ويوم الأحد الموافق 28 يوليو في نادي الواحدات، ويوم الثلاثاء 30 يوليو في نادي شباب المحطة، وسيكون الحضور مجاناً للعروض الأربعة.

بأم عينى 1948 من تأليف وإخراج وبطولة الفنان غنام غنام، والعرض يتعمق فى القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطينى يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتى قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذى ولد فيه غسان كنفانى عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر فى عكا يقول "الأرض بتتكلم عربى"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالى يطرح أكثر من سؤال.

هذا العرض يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية في أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.