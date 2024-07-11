شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أخبرت الملكة راينيرا ابنها عن حلم إيجون في House Of The Dragon 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى من مسلسل House Of The Dragon ببداية حرب رقصة التنانين، والتي تضمنت مشهدا للملكة راينيرا وهى تقوم باخبار ابنها جاكاريس فيلاريون ووريثها بقصة حلم إيجون لضمان سلامة المملكة.

مع بدء معركة Rook's Rest، تم ربطها الأحداث بـ مشهد لـ راينيرا وهي تخبر جاكاريس عن نبوءة حلم إيجون التي أخبرها بها والدها الملك فيسيريس الراحل في خلال الموسم الأول.

وبما ان جاكاريس هو وريث راينيرا ومن الطبيعى ان يعرض القصة في وقت ما، يعتبر هذا المشهد محورى بالنسبة لكلاهما، مع إرسالها للأميرة رينيس إلى الحرب.

كما بدأت نهاية أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، مع شرح الملكة راينيرا لابنها جيس سر فيسيريس لها قبل وفاته الذى تناقلته الأجيال ما بين الملك ووريثه، وأن واجب كل تارجاريان جلس على العرش الحديدى هو الحماية قبل الحرب، وان والدها الملك الراحل فيسيريس تأكد أنها الحامية لهذا العرش، كما أخبرته بـحلم إيجون الفاتح وأغنية الجليد والنار.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى حيث يعسكر السير كريستول كول، مع وصول الأميرة رينيس على ظهر تنينها ميليس، وبدا الأول في إرسال الإشارات ليظهر الأمير إيموند وتنينه فيجار، ولكنه توقف بسبب ظهور الملك إيجون الثانى على تنينه سانفاير، الذى فاجأ كل صفوف الجيش الأخضر.