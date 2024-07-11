شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين: نبذة سريعة أول أغنياتي في موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين عن استعدادها لطرح أحدث أغنياتها والتي تحمل إسم نبذة سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن نبذة سريعة ستكون أول أغاينها في موسم صيف 2024، لاسيما وأنها تعمل على اختيار أكثر من أغنية أخرى لتسجيلها خلال الفترة المقبلة لطرحها على مدار الأشهر المقبلة.

وتابعت حسناء سيف الدين بأن أغنية "نبذة سريعة" من محمود البحيري، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وجيه، لافتة أنها تستكمل بهذه الأغنية مشوراها في عالم الغناء حيث قدمت خلال الفترة الماضية أغنيتين الأولى بعنوان بعد "ابن مصر" ابن مصر" من كلمات الشاعر الغنائى أمل الطائر وألحان هانى فاروق وتوزيع باسم منير، و"قابلته ياما".

وكانت حسناء سيف الدين قد أكدت في وقت سابق أنها قررت استكمال مسيرتها في الغناء موضحة أن الغرض من خوضها تجربة الغناء أنها تكون ممثلة ولديها القدرة على الغناء وكذلك الاستعرضات حتى يكون لديها تنوع في كل الجوانب الفنية، مشددة على أنها وضعت لنفسها جدولاً بطرح أغنية كل شهرين أو ثلاثة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حسناء سيف الدين انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل خليحى بعنوان الشبكة في الإمارات ويضم العمل عدد من الفنانين العرب منهم السوري بشار إسماعيل، واللبنانية داليدا خليل، وإخراج الأردني سامر خضر، كما يعرض لها حالياً مسلسل حرب نفسية من 15 حلقة وتشارك في بطولته إلى جانب أروى جودة وجيهان خليل والراحل مصطفى درويش وإخراج أحمد شفيق.



حسناء سيف الدين تسجل أغنية نيذة سريعة



حسناء سيف الدين تسجل اغنية نيذة سريعة