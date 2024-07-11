شكرا لقرائتكم خبر عن Casting Director فيلم Joker: Folie à Deux: ليدى جاجا ستذهلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لـ فيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلي كوين في اجزء الثانى من الفيلم الشهير.

من المقرر أن تلعب جاجا في Joker: Folie à Deux أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـ Joker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.

ستلعب جاجا دور هارلي كوين، عشيقة وصديقة آرثر فليك/جوكر، وصرحت مايسلر إنها "مندهشة" من دويتو جاجا وفينيكس أثناء تصوير الفيلم.

في حديثها في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، قالت مايسلر:" لم أقترح اسم ليدي جاجا، لم تكن فكرتي، كانت اختيار المخرج تود فيليبس قبلي".