شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر شريرة تدخل فى صراعات مع إيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة جورى بكر شخصية محامية شريرة تدخل في صراعات كبيرة مع إيمان العاصي خلال أحداث مسلسل برغم القانون الذى يتواصل تصويره حالياُ للعرض فى موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث صورت جورى مشاهدها الأولى في إحدى الشقق بمنطقة جاردن سيتى وجمعتها المشاهد بالفنانة إيمان العاصى.

وتجتمع جورى بكر وإيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون للمرة الثانية بعدما شاركا سوياً في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وجسدت جوري بكر خلال العمل شخصية وداد التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب طبيعتها الشريرة.

واستأنفت جورى بكر نشاطها الفنى بعد أيام من عودتها إلى زوجها، حيث تم الصلح بيهما بعد انفصال دام شهر ونصف، حيث نشرت جوري صورة على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "تم الصلح بينى وبين زوجى وأبو ابنى وأتمنى من الناس تدعى لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.