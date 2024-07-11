شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة عن الراحل حلمي بكر: أقل شىء كنت أقدمه له زيارته أثناء مرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لطيفة خلال لقاءها بندوة بتلفزيون الخليج 365 عن زيارتها للراحل الموسيقار حلمي بكر في المستشفى برغم خلافهما، وقالت لطيفة لا أستطيع ألا أذهب إليه فهو فنان كبير، وبالمناسبة لم يكن هناك أي خلاف بيني وبينه نهائي، ولكن ماحدث إنه قال تصريح حسب عليه ولم أغضب منه نهائياً على العكس ضحكت وبعدها أتصل وطلب ألا أغضب منه، وقبل وفاته أهداني بعد من أعماله.

‎وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح لطيفة يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.