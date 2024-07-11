شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: عشقى كبير للسينما وابتعدت بسبب تأثري بالأحداث من حولنا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة لطيفة خلال لقاءها بندوة الخليج 365 أنها تحب التمثيل جدا، وعادة عندما تقدم شخصية في فيديو كليب تعيش تلك الشخصية بكل تفاصيلها، وحتى عندما تغني في الاستديو تعيش شخصية الأغنية، وتابعت قائلة : آخر فيلم سينمائي قدمته سكوت هنصور بعدها حدثت بعض الأحداث الصعبة مثل أحداث 2001 وحتي 2011 وأنا بتأثر كثيراً بتلك الأحداث ، ولكنني دائما أقول أن عشقي كبير جدا للسينما أكثر من الدراما وأحب كذلك المسرح الغنائي.

‎وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.