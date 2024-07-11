نجمة أذهلت العالم… شاكيرا تتوّج الفائز بلقب كوبا أميركا 

تؤدّي الفنّانة الكولومبيّة شاكيرا عرضًا غنائيًّا بين نهائيّ بطولة كوبا أميركا، يوم الأحد المقبل على ملعب “هارد روك” في ميامي بالولايات المتّحدة.

شاكيرا ليست غريبة عن عالم كرة القدم، ليس بسبب شريكها السابق جيرارد بيكيه وحسب، بل بسبب أغنياتها الشهيرة في نهائيّات كأس العالم “واكا واكا” لجنوب أفريقيا ٢٠١٠ و”لا لا لا” لكأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل، وكلاهما حقّق نجاحًا هائلًا.

وقد شارك الموقع الرسميّ لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم منشورًا تمّ التّأكيد من خلاله أنّ شاكيرا ستؤدّي في حفل نهائيّ البطولة يوم الأحد القادم.

وفي بيان أصدره أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتّحاد أميركا الجنوبيّة لكرة القدم أكّد خلاله أنّ شاكيرا نجمة غير عاديّة في أميركا الجنوبيّة، أذهلت العالم كله إذ يتمّ الرّقص وغناء أغانيها في كل الكوكب، وهذا ما يجعل من فنّها ظاهرة عالميّة تعبر الحدود ويستمتع بها الملايين من النّاس حول العالم.

تتمتّع شاكيرا بخبرة جيّدة في الأداء على ملعب “هارد روك”، حيث شاركت في عرض نهاية الشّوط الأوّل من Super Bowl LIV مع جنيفر لوبيز في عام ٢٠٢٠، حيث فاز باتريك ماهومز بأوّل بطولة له في بطولة Super Bowl .

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يذكر أنّ هذه المرّة هي الأولى التي يُقام فيها عرض موسيقيّ بين شوطَيّ نهائيّ بطولة كوبا أميركا، التي يتنافس على لقبها في نصف النهائيّ الأرجنتين مع كندا، وأوروجواي مع كولومبيا.