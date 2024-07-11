بعد شهر العسل.. إليكم تفاصيل أول مسلسل لـ ياسمين رئيس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة ياسمين رئيس للبدء بتصوير أول عمل لها بعد قضائها إجازة شهر العسل، حيث تشارك في مسلسل جديد بعنوان “رقم سري”، يتكوّن من 30 حلقة، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك.

يُذكر أن المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، هو الجزء الثاني من مسلسل “صوت وصورة” الذي تولّت بطولته الفنانة حنان مطاوع، ولكن تحت عنوان “رقم سري”، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومكوّن من 30 حلقة، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت “لها” قد كشفت أن ياسمين رئيس تعاقدت على بطولة الجزء الثاني من مسلسل “صوت وصورة” الذي قدّمت حنان مطاوع الجزء الأول منه وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

وجاء قبول ياسمين للدور بعد اعتذار حنان عن عدم تقديم الجزء الثاني، مؤكدةً في تصريحات إعلامية أنها مقتنعة بأن العمل الذي ينجح لا ينبغي أن يُقدّم جزء ثانٍ منه حتى لا يفقد بريقه.

وكشفت ياسمين لـ”لها” عن عدم قلقها من المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل والمقارنة بينها وبين حنان مطاوع بطلة الجزء الأول، مؤكدةً أنها سوف تقدّم الدور برؤيتها هي ولن تلتفت إلى المقارنات.

من ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض مسلسل “جودر 2” والذي تشارك فيه مع الفنانة ياسر جلال، حيث عُرض الجزء الأول منه في موسم رمضان الماضي، وهو مكوّن من 15 حلقة.

وشارك ياسمين رئيس وياسر جلال في بطولة “جودر”، كلٌ من: وفاء عامر، أحمد فتحي، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.