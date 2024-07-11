إحالة أحمد صلاح حسني إلى المحاكمة العاجلة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحالت النيابة العامة في مصر الفنان أحمد صلاح حسني إلى المحاكمة العاجلة بعد اتهامه بتحطيم سيارة موظف في منطقة التجمع.

وقررت محكمة جنح التجمع، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل الموافق فيه 16 تموز (يوليو) الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة أحمد صلاح حسني لتسببه في تهشيم سيارة موظف بالتجمع.

وكشفت أوراق القضية، أن أحمد صلاح اصطدم بسيارة موظف أثناء سيره في منطقة التجمع، مما أسفر عن إصابة الموظف وتحطّم سيارته.

يُذكر أن أحمد صلاح حسني انتهى من تصوير أولى بطولاته في السينما، فيلم بعنوان “أوسكار عودة الماموث” بمشاركة الفنانة هنادي مهنا، والفيلم من تأليف أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.

يُشار الى أن أحمد صلاح حسني خاض أولى بطولاته في الدراما من خلال مسلسل “ختم النمر” الذي قدّمه عام 2020، بمشاركة الفنانين: نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، وذلك بعد تقديمه أدواراً ثانية وثالثة في أعمال فنية عدة، أو ظهورها فيها كضيف شرف.

وتدور أحداث المسلسل حول “عمر النمر” الذي يحب “هنادي”، لكنه يتعرّض للعديد من المشاكل بسبب حبّه لها، خاصة أن والده ووالدها يتكتّمان على سرّ قديم، ويبدو أن هذا السرّ يهدّد قصة حبهما.