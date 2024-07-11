إعلامية مصرية تدافع بقوّة عن حسام حبيب.. وتصف شيرين بـ”السمّ”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمها برنامج “قعدة ستات”على قناة “ألفا”، علّقت الإعلامية مروة صبري على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب بعد واقعة تشاجرهما في الاستوديو، والتي تشهد في كل لحظة تطورات جديدة.

ونشرت مروة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من البرنامج، دعمت فيه حسم حبيب وطلبت منه الابتعاد عن شيرين التي وصفتها بـ”السمّ” الذي يجب الابتعاد عنه.

وقالت مروة في الفيديو: “العلاقة دي اللي تدمر فيها بنسبة مليون في المية حسام حبيب… ناس كتير هتقول لي إزاي دا هو اللي دمرها؟ هو اللي خلاها تشرب المخدرات، هو اللي خلاها ما أعرفش تعمل إيه”.

وأضافت: “على فكرة هو ما خلّهاش تعمل أي حاجة… هو مريض زيه زيها… بس هو اللي قاعد بيدفع كل الفواتير نتيجة لمرضه. نتيجة لأن هو عايز يقف جنبها، نتيجة لأن هو بيحبها، نتيجة لأن هي مش سايباه في حاله”.

وأنهت مروة صبري كلامها قائلةً: “صدّقوني الاتنين مرضى ببعض… وحسام حبيب لازم يبعد عن شيرين… ومش يبعد عن شيرين عشان هو بيضرّها… اللي بيضر شيرين هي شيرين نفسها… هي خليها في الطريق اللي ماشية فيه براحتها… عايزة تكمّل فيه تكمّل، أنت إمشي علشانك… لو ليك مستقبل مكمّل لو عندك نفسية تقدر تعالجها تروح لدكتور نفسي تتعالج… روح وخلّص نفسك من السم اللي اسمه شيرين عبدالوهاب.. كفاية”.