بعد الخلخال.. أحمد سعد يثير الجدل مجدّداً.. ماذا فعل هذه المرّة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان أحمد سعد ليثير الجدل بعد أيام قليلة من ظهوره في لقطات نشرها عبر حسابه الخاص في”إنستغرام” وهو على ظهر مركب في البحر ويرتدي خلخالاً في قدمه.

وأثار سعد الجدل هذه المرة خلال برنامجه “بيت السعد”، الذي يقدّمه رفقة شقيقه الأكبر عمرو عبر قناة mbc1، حيث كشف عن رأيه في فكرة زواجه مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الزواج من امرأتين في الوقت نفسه. إذ قال: “بيقولوا عليا راجل مزواج عشان اتجوزت أربع مرات، بس أنا عمري في حياتي ما اقدر أتزوج اتنين أو أحب اتنين مع بعض”.

وكان سعد قد أثار جدلاً واسعاً، بعد نشره مجموعة صور عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، ظهر خلالها على يخت في مدينة كان بفرنسا، وكان يضع خلخالاً في قدمه، وهو ما عرّضه لانتقادات لاذعة.

ومن المقرر أن يُحيي أحمد سعد حفلاً جماهيرياً رفقة النجم العالمي جيسون ديرولو في الساحل الشمالي غداً الجمعة 12 تموز (يوليو)، ومن المتوقع أن يتخلل الحفل عدد من المفاجآت، ويشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً.