أحمد عز يعود إلى القاهر من أجل “فرقة الموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادر الفنان أحمد عز مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية عائداً إلى القاهرة، بعد أن اطمأن على نجاج فيلمه “ولاد رزق 3” وتحقيقه أرقاماً فلكية داخل مصر وخارجها، حيث تخطّت إيراداته حاجز المليار جنيه في مصر والسعودية ودول الخليج، كما انتهى عز من عرض مسرحية “ملك والشاطر” والتي حققت نجاحاً باهراً وقت عرضها.

وعاد عز الى القاهرة لاستئناف تصوير فيلمه الجديد “فرقة الموت”، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الدين.

وطلبت الشركة المنتجة للفيلم من صنّاعه تكثيف جدول العمل للانتهاء من تصويره قبل انشغال أحمد عز في عرض مسرحيته “ملك والشاطر” في “مهرجان العلمين”، حتى يتسنى تحديد موعد عرضه، والذي من المحتمل أن يكون بداية عام 2025، وتحديداً في موسم نصف العام الدراسي المقبل.

ويشارك أحمد عز في بطولة فيلم “فرقة الموت”، كلٌ من: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، وعصام عمر.