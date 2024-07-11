قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. والصغير يلفت الأنظار بعفويته ودلاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم قصي خولي بيوم ميلاد ابنه العميد فارس بطريقة مميّزة على “إنستغرام”، وحرص على إخفاء ملامح الطفل.

ونشر النجم السوري مجموعة من الصور العفوية التي تجمعه بطفله الوحيد في أحد الأماكن، وظهر فيها العميد وهو يرتدي ملابس نوم طفولية جميلة ويتدلل على والده بطريقة مميزة وسط حرص قصي على إخفاء ملامح ابنه على السوشيال ميديا.

وأرفق قصي الصور بتعليق هنّأ فيه ابنه بعيد ميلاده، وجاء فيه: “بابا كل سنة وأنت سالم وبألف خير وصحة وسلامة وأمان وحب. الله يحميك ويكون معك بكل خطوة بحياتك ويحمينا إلك وجنبك وحواليك”.

وأضاف: “أنت الحب والأمل والمستقبل، عميد بحبّك كتير يا فارس حياتنا”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والنجوم مع منشور النجم السوري، متمنين له ولطفله السعادة والمزيد من الطمأنينة والأمان في حياته.