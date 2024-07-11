ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها طلتها من فرنسا، وبالتحديد في منطقة سان تروبيه وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفا مقطع فيديو صغيراً، ظهرت فيه وهي تسير في الممشى، حيث حلت ضيفة شرف، تلبية لدعوة من دار Audemars Piguet العالمية للساعات الفاخرة.

وتألقت هيفا بفستان بلا كمّين، بقصة بسيطة وقماش مزركش لمّاع وملوّن، سحرت به الأعين، جاء بطول 3/4 لكنها وضعت كمّين أسودين جاءا على شكل جاكيت قصيرة، ومن منتصف ظهرها وفي نهايته "شراشيب" ذهبية، وغلب على الفستان اللونان الأحمر والفضي.

وإنتعلت هيفا حذاءً ذهبياً بكعب عال ورفيع ونعل أمامي مزودج وسميك، زادها أنوثة وسحراً، وحملت حقيبة يد ثمينة صغيرة وناعمة باللون الأحمر، واعتمدت أيضاً لتكمل الإطلالة، أحمر شفاء أحمر اللون، وركزت على مكياج العينين الأسود، كما وضعت نظارة شمسية سوداء على عينيها في جزء من الفيديو، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة ملساء.



كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي أنيقة جداً بفستان مزركش ولمّاع بسان تروبيه في هذه الفعالية- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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