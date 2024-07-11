إليكم كم بلغ سعر جامبسوت بلقيس الذي ارتدته في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي خلال رحلتها الى فينيسيا في إيطاليا حديث المحبين بسبب جمالها. وكانت بلقيس قد اختارت جامبسوت باللون الأحمر من "Max Mara"، نسقه لها خبير المظهر اللبناني سيدريك حداد.

يتميز بقصته انه طويل وبكم عريض،محدد عند الخصر ويصل سعره الى حوالي إلى 1290 دولار أمريكي، أي ما يعادل 61,921 جنيه مصري. وكانت بلقيس قد اختارت مجوهرات من "Messika Paris"، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وردت بلقيس شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة الـ Wet look، وطبقت ماكياجاً ترابياً يليق بجمال ملامح وجهها.

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