فن ومشاهير

إليسا تكشف عن رأيها في المساكنة قبل الزواج

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة إليسا عن رأيها في المساكنة قبل الزواج، وذلك في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

إليسا عن المساكنة قبل الزواج: إيه المشكلة 

وقال الفنان أحمد سعد، في برنامج "بيت السعد": "ابني بيدرس في أمريكا، وحكى لي ذات مرة عن صديقة له عندها مشكلة في البيت، وبيتها بعيد فقال لي هتيجي تقعد معايا أسبوعين، قلت له: "يعني إيه هتيجي تقعد معاك أسبوعين، مش فاهم؟".

وقالت الفنانة إليسا: "إيه المشكلة.. القانون في أمريكا بيسمح بفكرة المساكنة، ولو أنت بتقول إننا مجتمع شرقي، ليه خليته يدرس في أمريكا".

فيما أجاب الفنان أحمد سعد، قائلًا: "ذهبت به إلى أمريكا عشان يتعلم، إحنا لينا المبادئ بتاعتنا، لو روحنا في أي مكان لينا المبادئ بتاعتنا".

وقالت إليسا: "لست ضد فكرة المساكنة لأن أغلب الزواج الذي لم ينجح لأن الطرفين لم يعيشوا مع بعض لفترة أطول وأكبر فنسب الطلاق زادت لأن الطرفين لم يعيشا مع بعض".

وتابعت: "أنا مع فكرة المساكنة ولست ضدها ولو القانون بيسمح بهذا الأمر يطبق، والمساكنة في أمريكا طبيعية وأنا لست ضدها".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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