شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: شادية وفيروز وتامر حسني من أفضل المطربين الذين نجحوا في التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة لطيفة خلال ندوتها بتلفزيون الخليج 365 أن شادية وفيروز أفضل المطربات الذين نجحوا في التمثيل من الجيل القديم، أما الجيل الجديد فقالت: أنا أحب تامر حسني جداً ومتحيزة له لأنه بالفعل فنان مجتهد وموهوب، في الوطن العربي حاليا لا يوجد شخص يقدم ما يقدمه تامر حسني.

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.