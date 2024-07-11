شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الغزولى يعقد قرانه على الفنانة بتول الحداد والزواج الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المنتج الفني مصطفى الغزولى قرانه على الفنانة بتول الحداد وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء، حيث من المقرر أن يحتفلان بالزواج يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين واللشخصيات العامة والأصدقاء والأقارب.



مصطفى الغزولى وبتول الحداد

يشار إلى المنتج مصطفى الغزولى قدم عدة أعمال هذا العام وآخرها مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعرض على شاشات المتحدة، وشارك في بطولته كلا من محمد علاء، سيمون، رياض الخولى، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وميار الغيطى، واحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، واخرون، تأليف باهر ديويدار، إخراج أحمد حسن.

كما قدم مسلسل حالة خاصة بطولة النجم الصاعد طه دسوقى وغادة عادل وعدد كبير من الفنانين، إنتاج طارق الجنانينى وwatch it، وإخراج عبد العزيز النجار.

أما بتول الحداد شاركت في مسلسل الكتيبة 101 بطولة النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف، كما شاركت في مسلسل صلة رحم مع النجم إياد نصار ومسلسل رحيل، كما تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل برغم القانون مع الفنانة ايمان العاصى، والمقرر عرضه في موسم الاوف سيزون، من إخراج شادى عبد السلام، وتأليف نجلاء الحدينى، وإنتاج فنون مصر .