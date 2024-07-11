ظافر العابدين يكشف عن مشاركته في فيلم عن فلسطين

تحدث النجم ظافر العابدين عن مشاركته في فيلم عن فلسطين، تم تصويره في الأردن، خلال مشاركته على هامش مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

وأكد في لقاء تلفزيوني أنه من المهم الحديث عن فلسطين وعمل أفلام تتناول القضية الفلسطينية، مضيفاً "أنا شاركت في فيلم عن فلسطين تم تصويره في الأردن، ومهم جدا أن ينتج هذا الفيلم لأنه يتحدث عن حقبة زمنية مهمة في تاريخ فلسطين، والذي من خلاله يمكن إيصال قصصنا للعالم الغربي الذي لا يعرف ذلك".

وتابع: "الناس اكتشفت هذه الفترة الأخيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما يجري في غزة والضفة الغربية وما هو تاريخ ما يحدث، لأن العالم الغربي غير مطلع بسبب إعلامهم".

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