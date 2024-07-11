حنان مطاوع تكشف ملامح شخصيتها في فيلم هابي بيرث داي

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أول صور الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث فيلم "هابي بيرث داي" الذي يجمعها بالفنانة نيللي كريم، وذلك بعد انتهاء تصوير العمل خلال الأيام الماضية؛ حيث نشرت حنان مطاوع صورتين من كواليس الفيلم في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وأشادت في منشورها بمخرجة ومؤلف العمل.

حنان مطاوع: فيلم "هابي بيرث داي" تجربة شديدة الخصوصية

وكتبت حنان مطاوع في منشورها: "سارة جوهر واحدة من اصدق وأروع المخرجات، محمد دياب كاتب هو سارة جوهر واحد من اجمل وارق السيناريوهات، استمتعت جدااااا بالعمل في الفيلم ده وربنا يكلل تعبنا بالنجاح والقبول، يارب يوفقنا جميعا، نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، والطفلة الموهوبة ضحي، والمنتج الواعي أحمد دسوقي، فيلم ( هابي بيرثداي) تجربة شديدة الخصوصية ليا".

وتعود حنان مطاوع بفيلم "هابي بيرث داي" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات؛ حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر"، والذي عُرض في أكثر من مهرجان سينمائي. وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تُدعى نانسي، تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها.

"تقاطع طرق" جديد حنان مطاوع في الدراما

وفي سياق آخر، بدأت حنان مطاوع التحضير لمسلسلها الجديد "تقاطع طرق" الذي تعاقدت على بطولته مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن. لتخوض به منافسات موسم الأوف سيزون للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد النجاح والانتشار الكبير الذي حققته العام الماضي بمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي.

وتنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "هابي هالوين" المتوقف منذ أكثر من عام؛ حيث يتبقى يومان فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل، وعرضه على المنصات. والعمل يشارك في بطولته: محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، هدى الأتربي، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي. سيناريو وحوار محمد أشرف. وإخراج أحمد عبده. وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي مثير.

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