أحمد سعد يكشف عن تعاون جديد مع إليسا

كشف الفنان أحمد سعد، عن تعاونه مع الفنانة إليسا في أغنية جديدة بعنوان «حظي من السما» من برنامج «بيت السعد»، ومن المقرر عرضها غدًا الساعة 7 مساءً على يوتيوب.

أغنية «حظي من السما»

نشر أحمد سعد بوستر الأغنية وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»:«استنوا أغنية حظي من السما من برنامج بيت السعد، مع النجمة إليسا بكرة الساعة 7 على يوتيوب».

تفاصيل برنامج بيت السعد

يذكر أن برنامج «بيت السعد» تقديم الفنان أحمد سعد وشقيقة الفنان عمرو سعد، ويُعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على «MBC 1» ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة «MBC مصر».

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