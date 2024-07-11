سامو زين يكشف تفاصيل عودته إلى السينما

القاهرة- الخليج 365
بعد غياب امتد لأربع سنوات عاد الفنان السوري سامو زين إلى نشاطه الفني من جديد في مصر حيث يستعد لتقديم عدد من الحفلات بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لمعاودة مزاولة نشاطه الفني من جديد.
وفي تصريحات صحافية له بعد عودته إلى مصر، كشف سامو زين عن رأيه في عمليات التجميل، وذلك بعد وجودها بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، إذ أشار إلى أنهُ يوجد حالات عديدة تحتاج إليها وأن وجودها أصبح أمرًا ملزمًا في الحياة.
وتحدث قائلًا: "أدعم عمليات التجميل ولكن على حسب الحالة، وهي أصبحت دورًا أساسيًا في حياة الإنسان ومهمة للحياة العملية والمهنية، وصعب في الوقت الحالي أن يستطيع أي شخص أن يحافظ على نفسه، خاصة مع وجود خبراء يعلمون ماذا تحتاج بشرتك، وكيفية التعامل معها".
وعن مشروعه السينمائي الجديد، أشار إلى أن هناك فيلمًا سينمائيًا جديدًا سيتم تصويره بين دبي ومصر وأيضًا بعض دول أوربية، حيث قال، إنه يعكف الفترة الحالية على الانتهاء من التحضيرات لتصوير فيلم جديد، بين دبي ومصر وبعض دول أوربية، وقصة الفيلم تتحدث عن شخص يحب فتاة ويبدأ الفراق بينهما، لكن تنتهي الحكاية بشكل غريب.
وعن الانتشار الكبير والمستمر لحلقته الشهيرة ببرنامج "حيلهم بينهم"، تقديم الفنان عمرو رمزي، والذي عرض في عام 2007، قال سامو زين: "أكون سعيداً عندما أرى أن حلقتي في برنامج حيلهم بينهم مازال الجمهور يشاهدها بنفس القوة برغم عرض الحلقة منذ حوالي عشرين سنة، وحققت 16 مليار مشاهدة، وحتى الآن أشاهد هذا الكوميك يتم تداوله بين أجيال كثيرة مختلفة، وشيء جميل أن تكون لك ضحكة مميزة، أنا نفسي لا أعرف أعملها الآن".
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