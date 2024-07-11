إليسا تكشف تفاصيل قصة حب جمعتها بشخص مسلم (ما الحكاية)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة إليسا، عن رأيها في فكرة الزوجة الثانية، وقصة إرتباطها بشخص مسلم، وذلك خلال حلولها ضيفة في الحلقة الثانية من برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الشقيقين النجمين أحمد وعمرو سعد.

إليسا عن فكرة الزوجة الثانية : بتظلم الست

وقالت إليسا عن الزوجة الثانية : "في كل الأحوال دي حاجة بتظلم الست، إلا لو في ظروف معينة، في الدين الإسلامي محللة، وفي الجيل الجديد أصبح قليل يعملوها، إلا لو في استثناءات مثل عدم الإنجاب، وأنا مع إنه يتزوج من أجل الأولاد بس مايسبهاش، ولو الست موافقة تبقى عقلها كبير، ولأن في ستات بيوافقوا عشان مش عايزين يتطلقوا".

إليسا تكشف عن إرتباطها بشخص مسلم

وعن رأيها أن تصبح هي زوجة ثانية، قالت: لا أرفضه، أنا بنت بيئتي، معنديش في الثقافة بتاعتي زوجة ثانية، وأوقات تدوس على قلبك، كنت على علاقة بشخص مسلم، ومتزوج وتركته، رفضت أن أبني سعادتي على حساب شخص آخر، وعمري ما أعملها تاني".