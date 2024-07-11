"علاقتهم مش هتفهموها ".. بسمة وهبة تعلق على أزمة شيرين وحسام حبيب.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الإعلامية بسمة وهبة، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشاركت بسمة وهبة، جمهورها مقطع فيديو، عبر حسابها، قالت فيه: "أنا طالعة علشان أشكر أسرة شيرين على دعمهم وأنهم واقفين جنبه، لأن الإنسان لما يحس أنه ملهوش ضهر بيبقي حاسس أنه ضعيف".

وأضافت: "عايزة أنصح الناس متقربوش من شيرين وحسام، لأن علاقتهم مش هتفهموها وهيرجعوا لبعض ومحدش ليه دعوة بيهم ومتفتوش".

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شقيق شيرين يوجه رسالة لـ حسام حبيب

وكشف محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب عن عودة شقيقته إلى منزل العائلة معه، وذلك بعد أن غادرت النيابة، وتم التصالح مع طليقها المطرب حسام حبيب بعد واقعة شجارهما.

وكتب شقيق شيرين عبدالوهاب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلًا: "نأبك جه على شونه ياسبوبة، وروحت بردو على بيتنا".