إليسا تكشف الأغنية التي تسمعها دائمًا قبل نومها | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت المطربة اللبنانية إليسا، عن الأغاني المفضلة لديها والتي تحب أن تسمعها دائمًا قبل نومها، كذلك المطربة المفضلة لديها.



إليسا، قالت في لقائها مع الشقيقين أحمد وعمرو سعد، ببرنامج "بيت سعد"، على فضائية "MBC1"، إن الأغاني المفضلة لها هي "always وتسمعها يوميًا، هخاف من إيه، وحكايات".



وأضافت أن الأغنية التي تسمعها قبل نومها هي "حكايات"، مرادفة: "بسمعها اكتر من مرة وبعدين أنام".

وتابعت: "فيروز المطربة المفضلة لديها، وأنا 70% من الأغاني بتاعتي باللهجة المصرية و30% باللبناني".

يذكر أن، إليسا طرحت مؤخرا عبر المنصات الموسيقية الرقمية أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكّتين" والذي تعاونت فيه مع شركة روتانا، وضم الألبوم 12 أغنية.



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