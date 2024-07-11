فن ومشاهير

"الكلام ده بره عني".. مشهد تمثيلي بالطريقة الشعبية بين إليسا وأحمد سعد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت المطربة اللبنانية إليسا، ضيفة ببرنامج "بيت سعد"، على فضائية "MBC1"، تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

وقدمت "إليسا" مشهد تمثيلي باللهجة المصرية الشعبية مع الشقيقين أحمد عمرو سعد.

ووجهت إليسا حديثها لـ أحمد سعد، وقالت بطريقة طريفة: "بقولك إيه يا صاحبي.. الكلام ده بره عني، أنا مش هلهوله".

يذكر أن، إليسا طرحت مؤخرا عبر المنصات الموسيقية الرقمية أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكّتين" والذي تعاونت فيه مع شركة روتانا، وضم الألبوم 12 أغنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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