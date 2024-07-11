"الكلام ده بره عني".. مشهد تمثيلي بالطريقة الشعبية بين إليسا وأحمد سعد (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت المطربة اللبنانية إليسا، ضيفة ببرنامج "بيت سعد"، على فضائية "MBC1"، تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

وقدمت "إليسا" مشهد تمثيلي باللهجة المصرية الشعبية مع الشقيقين أحمد عمرو سعد.

ووجهت إليسا حديثها لـ أحمد سعد، وقالت بطريقة طريفة: "بقولك إيه يا صاحبي.. الكلام ده بره عني، أنا مش هلهوله".

يذكر أن، إليسا طرحت مؤخرا عبر المنصات الموسيقية الرقمية أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكّتين" والذي تعاونت فيه مع شركة روتانا، وضم الألبوم 12 أغنية.

اقرأ أيضا..

"صفعة" شاب لمحمد رمضان.. فيديو جديد يكشف تفاصيل



الفنان عبدالله مشرف يعلن اعتزاله الفن