آمال رمزي: زوجي قالي هضربك بالرصاص لو ماخلفتيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدثت الفنانة الكبيرة آمال رمزي، عن زيجاتها وكشفت أنها تزوجت ثلاث مرات، ولم تنجب أطفالاً لأنها فضلت السينما والمسرح على حياتها الشخصية

وأوضحت آمال رمزي، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن شقيقها مات في سن صغيرة وتحملت هي مسئولية أولاده.

وأضافت: "ماخلفتش عشان كنت مشغولة في السينما والمسرح وأخويا مات صغير وأنا شيلت مسئولية أولاده وكنت بوديهم وأجيبهم من المدرسة، وكنت بعملهم أكلات مجنونة، ومحبتش حد يشاركني حُبي لولاد أخويا.. علشان كده مندمتش إني أجهضت 15 طفل".

وأشارت آمال رمزي، إلى أن زوجها المهندس شوقي حامد، كان مصممًا على الإنجاب، قائلة: "في مرة قالي هضربك بالرصاص، قولت له اضرب، وولاد أخويا هما أولادي".