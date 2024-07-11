أحمد سعد وإليسا يطرحان أغنية "حظي من السما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد والمطربة إليسا لطرح أغنية جديدة بعنوان "حظي من السما"، وذلك على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وروج سعد للأغنية، ونشر البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا أغنية "حظي من السما من برنامج بيت السعد مع النجمة إليسا بكرة الساعة ٧ على يوتيوب".

وحلت المطربة اللبنانية إليسا، ضيفة ببرنامج "بيت سعد"، على فضائية "MBC1"، تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

وفي كل حلقة يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

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