فن ومشاهير

"بفستان جريء".. مايا دياب تخضع لأحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مايا الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البساطة تصنع الجمال"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبك كتير، غريبة بس جميلة، مذهلة، مايا أنتي سر الجمال، نجمة، كتير بقيتي جريئة".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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