أحمد صيام يكشف تفاصيل إصابته بمرض سرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد صيام تفاصيل إصابته بمرض سرطان الرئة، مؤكدًا أن السبب هو كثرة التدخين، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، المذاع على شاشة "النهار".

وقال "صيام": "أنا كنت مدخن شره جدا، أحيانا كنت بشرت 6 علب سجاير، ومستحيل تشوفيني من غير سيجارة، أول ما أصحى لغاية ما أفطر بشرب 6 أو 7 سجاير، جيت في لحظة صحيت من النوم بحس الدنيا مهزوزة وقتها قولت إيه اللي أنا فيه ده الوقت ده خوفت وقررت ماشربش سجاير، دخلت المكتب ورميت السجاير اللي عندي، وقولت مش هشرب تاني".

وأضاف: "بعدها بيومين، روحت للدكتور أكشف وبعد ما عمل التحاليل والأشعة فجأة لقيته بيقولي فيه سرطان في الرئة، مرات أخويا دكتورة قالت لي لازم ناخد عينة ونحلل ونمشي في طريق العلاج، قلت لها لا هنحلل ولا هنعمل ومتجبيش سيرة لحد وهنسيب الجثة مقفولة لغاية لما نسلمها لأصحابها".

واستكمل: "روحت للدكتور وقال لي الورم على فص من الفصوص الثلاثة اللي في الرئة اليمين وإحنا هندخل نشيل الفص ده كله، قلت له تمام".

واختتم: "مراتي وقتها عرفت هي وكل أخواتي ولما اتقال لي عندك سرطان حسيت إني مضغوط وهقع، وعيالي وقتها كانوا صغيرين بيبهات، وبعد شوية قلت لنفسي إيه المشكلة أخاف من الموت علشان إيه، عملت الجراحة وأنا داخل العمليات كنت بضحك وكل اللي حواليا قلقان وأخدت كيماوي بعد الجراحة، و3 جرعات وقائية، وكل 6 شهور بعمل فحوصات من 2007".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صيام الفنية، مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

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